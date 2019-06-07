Путин предложил оградить от санкций поставки лекарств

Поставки товаров первой необходимости нужно избавить от торговых и санкционных войн. С таким призывом к "демилитаризации" обратился в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин.

Глава государства предложил утвердить свод мировых правил. "Пока свод правил не сформирован, нужно исходить из сложившейся ситуации и реальных проблем", - сказал он.

"В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", - заявил Владимир Путин.

Зал встретил это предложение овациями. А президент уточнил, что речь идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей, для всей планеты.



