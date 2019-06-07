Путин призвал китайцев больше инвестировать в Россию

В России заинтересованы в расширении китайского присутствия на нашем рынке, заявил президент на встрече с участниками российско-китайского энергетического форума.

"Энергетика - одна из ключевых наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии", - констатировал Владимир Путин.

"Россия - один из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай", - подчеркнул президент. Успешно реализуются стратегические проекты - освоение месторождений Восточной Сибири, строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан, проекты "Сила Сибири" и "Ямал СПГ".

При российском участии в КНР возведены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, и есть договоренности о сооружении еще нескольких атомных энергоблоков российского дизайна, сообщил Путин. Идут переговоры о поставках газа в Китай с Дальнего Востока, а также по "Западному маршруту".

"Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе и заинтересованы, разумеется, в расширении присутствия компаний из Китая на российском рынке", - заверил глава государства и рассказал о том, что делается для того, чтобы бизнес-климат с каждым годом становился все комфортнее, и о льготах для инвесторов.

Си Цзиньпин начал с того, что Петербург - живописный город, а энергетическое направление - одно из наиболее весомых, продуктивных составляющих двустороннего сотрудничества.

Китай и Россия должны играть конструктивную роль в системе глобального управления энергоресурсами, считает глава КНР.