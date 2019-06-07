Путин призвал создать мировой свод правил

Глава государства констатировал попытку формировать два мира - "и пропасть между ними постоянно растет". Обостряют кризис и растущие экологические, климатические вызовы. Это чревато новым неуправляемым всплеском миграции, подрывом безопасности, предостерег он.
Есть две крайности, два возможных сценария - первый: превращение универсалистской модели глобализации в пародию, карикатуру на себя, заявил Путин. "Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир", - пояснил он. "Такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующегося в реалиях сложных многополярного мира, но главное - не отвечает задачам будущего", - убежден президент.
Второй сценарий - это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание. "Но это путь к бесконечным конфликтам, торговым войнам, и может, даже не торговым, - по сути к боям без правил всех против всех", - считает глава государства.
Но есть и конструктивный выход. Нужны новые договоренности, которые не просто четко прописаны, но и соблюдаются всеми, объявил Путин. "Разговоры о таком экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями, если не вернем в центр дискуссии такое понятие, как суверенитет и ответственость за всеобщее устойчивое развитие", - убежден он. Нужно не навязывать всем один единственный верный канон, а гармонизировать национальные экономические интересы, сотрудничать с другими странами, пояснил глава государства.
"Выработка подобных принципов должна идти открыто и демократично", - считает президент. Он призвал повысить эффективность ВТО, усилить экономические институты ООН, не ломать, а наполнить новым смыслом и содержанием международные институты и учесть интересы развивающихся стран.
Еще Владимир Путин предложил создать открытый доступный банк данных с лучшими практиками и проектами развития.
Службы занятости начнут предоставлять новые услуги
Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения. Об этом рассказал "РГ" на замглавы ведомства Денис Васильев. "Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", - добавил он
Президент поставил задачу вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни
Россия должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Эксперт дал прогноз по ценам на красную икру нового улова
Лососевый коллапс 2017 года, когда цены на красную икру пробили отметку в 5000 рублей за килограмм, эксперты исключают. Самая дорогая икра попадет на прилавки не раньше августа и будет стоить не выше 3000 рублей за килограмм
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Большинство предпринимателей развращенны льготами и субсидиями, а причина их отказа инвестировать средства внутри страны - нигилизм. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов
Волин рассказал об успехах при переходе на цифру на третьем этапе
После старта третьего этапа перехода на цифровое вещание только 50 человек обратились за помощью на горячую линию. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
Жаров: Пиратские ресурсы после блокировки потеряли от 50 до 90% рекламы
Пиратские ресурсы после блокировки теряли от 50 до 90 процентов рекламы. Такие данные озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на форуме в Санкт-Петербурге
Минпромторг: Комиссии за эквайринг будут снижены
Ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг, уверен замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Также он не видит препятствий, чтобы узаконить интернет-торговлю алкоголем
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть
Рост спроса на нефть в мире из-за торговых войн может замедлиться в текущем году до 1 миллиона баррелей в сутки и менее, заявил глава Минэнерго Александр Новак. "Это серьезный фактор неопределенности", - добавил он