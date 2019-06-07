Путин призвал создать мировой свод правил

Глава государства констатировал попытку формировать два мира - "и пропасть между ними постоянно растет". Обостряют кризис и растущие экологические, климатические вызовы. Это чревато новым неуправляемым всплеском миграции, подрывом безопасности, предостерег он.

Есть две крайности, два возможных сценария - первый: превращение универсалистской модели глобализации в пародию, карикатуру на себя, заявил Путин. "Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир", - пояснил он. "Такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующегося в реалиях сложных многополярного мира, но главное - не отвечает задачам будущего", - убежден президент.

Второй сценарий - это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание. "Но это путь к бесконечным конфликтам, торговым войнам, и может, даже не торговым, - по сути к боям без правил всех против всех", - считает глава государства.

Но есть и конструктивный выход. Нужны новые договоренности, которые не просто четко прописаны, но и соблюдаются всеми, объявил Путин. "Разговоры о таком экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями, если не вернем в центр дискуссии такое понятие, как суверенитет и ответственость за всеобщее устойчивое развитие", - убежден он. Нужно не навязывать всем один единственный верный канон, а гармонизировать национальные экономические интересы, сотрудничать с другими странами, пояснил глава государства.

"Выработка подобных принципов должна идти открыто и демократично", - считает президент. Он призвал повысить эффективность ВТО, усилить экономические институты ООН, не ломать, а наполнить новым смыслом и содержанием международные институты и учесть интересы развивающихся стран.

Еще Владимир Путин предложил создать открытый доступный банк данных с лучшими практиками и проектами развития.