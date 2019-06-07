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Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
07.06.2019 15:49
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Путин рассказал про ошибку США с долларом

Доллар превратился в инструмент давления страны-эмитента на весь мир, заявил президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. И в этом большая ошибка американских властей, ведь доверие к этой валюте падает.

Фото: nord-stream.com
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Глава государства подчеркнул, что нужна адаптация международных финансовых организаций, "переосмысление роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир".

Владимир Путин назвал это большой ошибкой американских финансовых и политических властей, которые сами подрывают свои преимущества - "доверие к доллару падает".

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