Путин рассказал про ошибку США с долларом

Доллар превратился в инструмент давления страны-эмитента на весь мир, заявил президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. И в этом большая ошибка американских властей, ведь доверие к этой валюте падает.

Глава государства подчеркнул, что нужна адаптация международных финансовых организаций, "переосмысление роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир".

Владимир Путин назвал это большой ошибкой американских финансовых и политических властей, которые сами подрывают свои преимущества - "доверие к доллару падает".