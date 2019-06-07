Путин высказался по делу Калви

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин прокомментировал дело американского инвестора Майкла Калви и призвал всех соблюдать закон.

Отвечая на вопрос ведущей, на что ориентироваться иностранным предпринимателям на фоне задержания Калви, глава государства сказал: "Они должны ориентироваться на российское законодательство во всех своих действиях". "Это касается и власти, и бизнеса - отечественного и иностранного", - уточнил он.

"Меня самого это беспокоит, иначе я не стал бы говорить с трибуны, - продолжил Владимир Путин. - Все должны проявлять уважение к закону".

Да, правоохранительные органы не должны неоправданно вмешиваться в жизнь бизнес-структур. Но Калви инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Многие утверждают, что это не так, заметил президент. "Может быть, - сказал он. - В этом должны разобраться правоохранительные органы".

"Рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает его позицию, и что будут приняты справедливые решения", - пояснил глава государства.

Путин обещал, что за этим будут следить и в правительстве, и генеральный прокурор.

На уточняющий вопрос, почему Калви пребывает под домашним арестом, в отличие от некоторых других иностранных предпринимателей, которые находятся за решеткой, президент объяснил, что у него есть дом в России - поэтому можно выпустить под домашний арест, а когда дома в нашей стране нет, эта мера не применима.

"Будем двигаться по пути гуманизации процедур", - заверил Путин. При этом он напомнил, что бизнесменам в США дают по 100-150 лет тюрьмы. "Не воруй, веди себя прилично", - заметил глава государства.

"Пока нет обвинительного приговора, все считаются невиновными, в том числе Калви", - заключил президент.