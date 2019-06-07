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07.06.2019 13:32
Рубрика: Экономика

Путин закрепил "22 кнопку" за муниципальными телеканалами

Текст: Юлия Кривошапко
За муниципальными обязательными общедоступными каналами закрепили "22 кнопку". Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: Артём Коренюк/ РИА Новости Фото: Артём Коренюк/ РИА Новости
Фото: Артём Коренюк/ РИА Новости

Документ был разработан для того, чтобы поддержать каналы, транслирующие местные новости. С учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания, многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей завышают расценки на организацию вещания в своих сетях (назывались оценки, что за попадание в "кабель" приходится платить от 400 тысяч до 4,5 миллиона рублей) и предъявляют другие невыполнимые условия. Таким образом, граждане не всегда имеют возможность смотреть местные новостные выпуски и передачи.

Фото: Наталья Саванкова
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По закону в каждом муниципальном образовании теперь будет выбираться один местный обязательный общедоступный телеканал. Его контент должен содержать не менее 75 процентов национальной продукции. Не менее 20 процентов от общего времени вещания телеканала должны составлять программы, освещающие тематику местного значения, но не в общем смысле, а применительно к конкретному муниципалитету.

Такие критерии позволят допускать к отбору, который будет осуществлять Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию (работает при Роскомнадзоре), телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной проблематики.

Операторы кабельных сетей будут обязаны транслировать муниципальные телеканалы на "22 кнопке". Таким образом, граждане не потеряют доступ к местным новостям.

Ранее был принят закон, включающий региональные телеканалы - по одному в каждом субъекте - в перечень обязательных общедоступных каналов.

Экономика Отрасли Связь Президент Переход на цифровое телевидение
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