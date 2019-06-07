"Реал" объявил о переходе Эдена Азара

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.

По признанию самого президента "королевского клуба" Флорентино Переса, испанцы "вели" Азара несколько лет. Переехать на "Сантьяго Бернабеу" Азар мог еще минувшим летом, но в последний момент передумал и остался в Англии. Но все понимали: рано или поздно бельгиец покинет "Челси". И приоритетным вариантом в таком случае будет именно "Реал".

По неофициальной информации, за трансфер Эдена "Реал" заплатил 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Презентация игрока намечена на четверг 13 июня после прохождения им медицинского осмотра.

За "Челси" Азар выступал с лета 2012 года. С тех пор он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английской лиги. Также он дважды завоевывал Лигу Европы. В общей сложности за "синих" бельгиец провел 352 матча и забил 110 мячей.