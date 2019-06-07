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07.06.2019 23:34
Рубрика: Спорт

"Реал" объявил о переходе Эдена Азара

Текст: Артур Нанян
Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По признанию самого президента "королевского клуба" Флорентино Переса, испанцы "вели" Азара несколько лет. Переехать на "Сантьяго Бернабеу" Азар мог еще минувшим летом, но в последний момент передумал и остался в Англии. Но все понимали: рано или поздно бельгиец покинет "Челси". И приоритетным вариантом в таком случае будет именно "Реал".

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По неофициальной информации, за трансфер Эдена "Реал" заплатил 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Презентация игрока намечена на четверг 13 июня после прохождения им медицинского осмотра.

За "Челси" Азар выступал с лета 2012 года. С тех пор он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английской лиги. Также он дважды завоевывал Лигу Европы. В общей сложности за "синих" бельгиец провел 352 матча и забил 110 мячей.

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