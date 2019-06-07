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07.06.2019 15:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

11-летняя жительница Подмосковья ждет ребенка от 46-летнего мигранта

Текст: Ирина Рыбникова

В подмосковном Лыткарино задержан 46-летний гражданин Узбекистана, вступивший в интимную связь с местной жительницей - 11-летней ученицей четвертого класса.

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Как сообщает пресс-служба областного главка СК РФ, по версии следствия эта связь началась в июне 2018 года и продолжалась несколько месяцев. Задержанный - отец подружки, домой к которой приходила играть малолетняя пострадавшая. Врачи обнаружили, что она беременна, срок беременности составляет 22 недели.  

Сейчас следователи готовятся предъявить задержанному обвинение.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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