11-летняя жительница Подмосковья ждет ребенка от 46-летнего мигранта

В подмосковном Лыткарино задержан 46-летний гражданин Узбекистана, вступивший в интимную связь с местной жительницей - 11-летней ученицей четвертого класса.

Как сообщает пресс-служба областного главка СК РФ, по версии следствия эта связь началась в июне 2018 года и продолжалась несколько месяцев. Задержанный - отец подружки, домой к которой приходила играть малолетняя пострадавшая. Врачи обнаружили, что она беременна, срок беременности составляет 22 недели.

Сейчас следователи готовятся предъявить задержанному обвинение.