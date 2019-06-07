Фасады жилых домов помоют в Москве

В каждом районе Москвы сотрудники коммунальных служб помоют фасады жилых домов. Они заранее предупредят москвичей и попросят перед началом работ закрыть окна и переставить припаркованные машины. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, всего в городе предстоит привести в порядок фасады более 31 тысячи жилых и около 10 тысяч нежилых зданий. "В городе должны быть чистыми не только улицы и парки, но и дома. С наступлением теплой погоды мы помыли фасады почти 5,7 тысячи многоквартирных домов и более 3 тысяч нежилых зданий. То есть 27% объектов уже чистые, а остальные ждут очереди", - отметил он.

Моют дома специальным средством. Сначала альпинисты наносят его на фасад, балконы и окна, когда оно впитает пыли и грязь, средство смывают чистой водой. Чтобы помыть одно здание у рабочих уходит три-четыре дня. По словам Петра Бирюкова, все работы по промывке планируется завершить к 1 сентября.

"Очищать фасады от пыли, копоти и гари достаточно раз в пять лет. Еще четыре года назад мы помыли фасады домов на Варшавском шоссе, Ленинском проспекте и они до сих пор остаются чистыми", - отметил заммэра.