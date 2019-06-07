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07.06.2019 18:35
Проект: В регионах

Калужских детей свозили в Москву

1 июня в День защиты детей заместитель председателя городской думы, председатель ТОС "Площадь Московская" Сергей Павлов и депутат городской думы, председатель ТОС "Наш Терепец" Андрей Линков совместно с калужским отделением Российского детского фонда организовали для калужских детей поездку в Москву.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Традицию приглашать 1 июня в столицу детей из регионов Российский Детский Фонд поддерживает уже много лет. В этот день для них гостеприимно распахивают свои двери московские театры, цирки, рестораны. В этом году 400 детей из Калужской области (50 из них из города Калуги) побывали в московском государственном цирке на проспекте Вернадского и посмотрели красочное театрально-цирковое представление "Песочная сказка".

Фото: Калужская городская Дума
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Затем в сопровождении машин ГИБДД автобусы организованно проехали по центру Москвы, дети полюбовались красотами столицы, пообедали в ресторане гостиничного комплекса "Измайлово" и получили книги и сладкие подарки от РДФ и депутатов. И у детей, и у взрослых от поездки осталось множество приятных впечатлений. 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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