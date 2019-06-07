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07.06.2019 09:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи могут бесплатно измерить артериальное давление в МФЦ

Текст: Ангелина Зеленькова

Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов жители столицы смогут абсолютно бесплатно во всех центрах госуслуг "Мои документы" до 30 июня. Акцию "Узнай уровень своего артериального давления" в центрах госуслуг "Мои документы" продлил столичный департамент здравоохранения, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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Специалисты будут консультировать горожан ежедневно в часы работы МФЦ: с 08:00 до 20:00.

Напомним, стартовавшая 17 мая услуга по измерению артериального давления в многофункциональных центрах пользовалась большим спросом у москвичей. Ей уже воспользовались около 60 тыс. москвичей. По многочисленным просьбам посетителей офисов "Мои документы" было принято решение продлить срок ее действия до конца месяца.

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