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07.06.2019 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД: Журналист "Медузы" задержан за распространение наркотиков

Текст: Тимофей Борисов

Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила информацию о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. По данным правоохранителей, у него найдены наркотические вещества.

В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ. Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно сообщению, в настоящее время с журналистом проводятся следственные действия с участием его адвоката.

Фото: iStock
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Инцидент с сотрудником интернет-издания произошел в пятницу, 7 июня. В задержании принимали участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве. Информагентства сообщают, что при личном досмотре у него было обнаружено пять пакетиков с порошкообразным веществом. По месту фактического проживания задержанного были также обнаружены три пакетика и сверток с порошкообразным веществом и весы.

При этом, "сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности", заявили в пресс-службе столичного главка.

Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками
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