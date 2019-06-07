МВД: Журналист "Медузы" задержан за распространение наркотиков

Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила информацию о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. По данным правоохранителей, у него найдены наркотические вещества.

В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ. Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно сообщению, в настоящее время с журналистом проводятся следственные действия с участием его адвоката.

Инцидент с сотрудником интернет-издания произошел в пятницу, 7 июня. В задержании принимали участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве. Информагентства сообщают, что при личном досмотре у него было обнаружено пять пакетиков с порошкообразным веществом. По месту фактического проживания задержанного были также обнаружены три пакетика и сверток с порошкообразным веществом и весы.

При этом, "сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности", заявили в пресс-службе столичного главка.