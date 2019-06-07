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Проект: В регионах

Нововоронежские атомщики примут участие в AtomSkills-2019

Четыре сотрудника Нововоронежской АЭС вошли в состав сборной Концерна "Росэнергоатом", которая представит дивизион "Электроэнергетический" на отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2019.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Так, в компетенции "Технологические системы энергетических объектов" выступит инструктор по подготовке персонала УТП Евгений Барков и его эксперт - инструктор по подготовке персонала УТП Александр Чусов. Ранее на дивизиональном чемпионате REASkills-2019 этот дуэт занял третью ступень пьедестала почета и был отобран на отраслевой чемпионат.

В компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" честь НВ АЭС будут защищать инженер по релейной защите и автоматике электроцеха (ЭЦ) Александр Зимин и его эксперт - начальник участка ЭЦ Александр Русинов. Алекандр Зимин был отобран для участия в AtomSkills-2019 по итогам заочного тестирования. С результатом 195 правильных ответов из 200 возможных, он опередил 45 соперников с других атомных электростанций России.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Было много вопросов неблизких мне по работе. Но это интересно в плане понимания на что я способен, что я знаю и могу. Я часто участвую в различных конкурсах, конференциях и других мероприятиях, направленных на саморазвитие, интеллектуальный и карьерный рост. Это помогает и в работе, и в жизни", - говорит Александр Зимин.

Кроме того, на AtomSkills-2019 главным отраслевым экспертом в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты" станет начальник участка ЭЦ НВ АЭС Егор Аверьянов, экспертом по заданиям в компетенции "Лабораторный химический анализ" - ведущий инженер-химик химического цеха НВ АЭС Инна Петухова, а техническим экспертом в компетенции "Эколог" - инженер-химик по эксплуатации химического цеха НВ АЭС Елена Саркисян.

Напомним, IV Отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2019 пройдет с 7 по 11 июня в Екатеринбурге. В чемпионате примут участие работники всех дивизионов атомной отрасли. Концерн "Росэнергоатом" представит команда из 140 человек: 67 конкурсантов и 73 эксперта от девяти атомных станций России, филиалов Атомэнергоремонта, "Атомтехэнерго", "Консист-ОС" и Энергоатоминвеста. Участники сборной Росэнергоатома выступят в 19 компетенциях чемпионата. Всего на AtomSkills-2019 разыграют 31 комплект наград.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200) введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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