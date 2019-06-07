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07.06.2019 18:32
Проект: В регионах

НВ АЭС представила проект по экологическому воспитанию детей

Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) во Всемирный день охраны окружающей среды приняла участие в VIII областном экологическом фестивале "Экоград-2019" с проектом по экологическому воспитанию детей в городе атомщиков.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

На тематической выставке проект "Экологическая безопасность Нововоронежской АЭС глазами детей", который ранее победил в международном конкурсе фонда им. Вернадского "Мир и согласие", представили отдел охраны окружающей среды и Совет ветеранов НВ АЭС, воспитанники нововоронежских детских садов №10, 12, их педагоги и родители. На протяжении трех лет во Всемирный день воды персонал отдела охраны окружающей среды и Совета ветеранов НВ АЭС регулярно проводит занятия с дошкольниками в виде деловой игры. Атомщики рассказывают детям о том, как атомная электростанция использует воду, о существующей ихтиофауне в реках Воронежской области, учат их бережному отношению к воде и в целом к природе. После познавательных рассказов детей просят нарисовать рисунки или написать сочинения, лучшие из которых затем издают в книге.

"Мы решили соединить три поколения атомщиков - ветеранов, работников НВ АЭС и детей, которые захотят в будущем прийти на смену своим родителям. Важно заложить в сознании ребят бережное отношение к окружающему миру. Руководство НВ АЭС понимает, что охрана окружающей среды - одно из приоритетных направлений и уделяет этому большое внимание", - отметила начальник отдел охраны окружающей среды НВ АЭС Ольга Романова.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Проект действительно по-своему уникальный и уже приносит результаты. Дети учатся ценить окружающий мир, в котором мы все живем", - добавила председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

Выставочный стенд Нововронежской АЭС посетили около пятисот человек. Среди них заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин, представители Управления Росприроднадзора по Воронежской области, отдела водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления, педагоги и учащиеся образовательных учреждений области. Почетным гостем фестиваля стал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Директору НВ АЭС Владимиру Поварову вручили благодарность за активное участие в формировании экологической культуры населения региона.

Отметим, что областной экологический фестиваль стал итоговым мероприятием Общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности" на территории Воронежской области. "Экоград" традиционно вызывает интерес у жителей региона. Его организаторами выступают правительство Воронежской области и департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. В этом году программа фестиваля была посвящена участию Воронежской области в реализации национального проекта "Экология".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200) введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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