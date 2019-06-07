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07.06.2019 19:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвинение журналисту "Медузы" в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено

Текст: Тимофей Борисов

Ивану Голунову, пишущему для интернет-ресурса "Медуза", никакого обвинения пока не предъявлено. Это сообщение информагентства распространили со ссылкой на адвоката журналиста.

По мнению адвоката Дмитрия Джулая, его подзащитный пока находится в статусе подозреваемого.

"Пока с его участием проведена только одна очная ставка - между ним и понятым", - сказал защитник.

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Джулай добавил, что в настоящий момент следователи планируют взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы. Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона.

Ходатайство об аресте журналиста будет рассмотрено в Никулинском суде 8 июня. Не исключено, что статью, по которой возбуждено дело, переквалифицируют на более тяжкую часть статьи УК РФ "Сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору". Сейчас МВД проверяет подозреваемого на причастность к группировке наркодилеров.

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