Около 60 парков откроют в Москве ко Дню города

Ко Дню города, который москвичи будут отмечать 7 и 8 сентября, в Москве благоустроят почти 60 парков. Готовность парков, где началось масштабное обновление, проверил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что сегодня в Москве уже более 500 парковых территорий, для сравнения: в 2010 году их было всего 130. Современные парки буквально вырастают по пожеланиям москвичей на месте бывших пустырей и свалок.

К примеру, новый парк площадью 90 га появится в районе Капотня вдоль Москва-реки. "На месте заброшенной территории, которая славилась криминальными проявлениями, москвичи попросили мэра города сделать парк, - рассказал Петр Бирюков. - Новый парк станет продолжением парка 850-летия Москвы, у которого тоже немалая площадь - 220 га. В результате объединения жители Капотни получат 310 га парковой территории".

Для велосипедистов прямо вдоль реки продлят велодорожку, увеличив маршрут почти до 10 км. Появятся спортивные площадки, а для любителей спокойного отдыха оборудуют пикниковые зоны. Обустроят тут же и прогулочный бульвар протяженностью 500 метров с площадками для игры в настольный теннис. На территории будут открыты кафе и магазины, где можно будет приобрести чай, кофе или мороженое.

"Изюминкой этого парка станет архитектурно-художественная подсветка вдоль берега реки", - добавил Петр Бирюков. Деревья, дорожки и спуски к реке будут переливаться желтыми, красными и синими цветами.

Отвечая на вопрос "РГ", заммэра отметил, что москвичи сами смогут выбрать название для этого парка. "Мы объявим конкурс на название парка. Может быть, он получит название района или станет продолжением парка 850-летия Москвы. Выбор за жителями района", - подчеркнул Петр Бирюков.