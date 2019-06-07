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07.06.2019 16:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Павильоны "Здоровая Москва" открылись еще в семи городских парках

Текст: Любовь Проценко

Пройти диспансеризацию во время прогулки теперь можно еще в семи городских парках, где добавилось 7 павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. По информации руководителя городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в них прошли обследования уже порядка 1,5 тысячи человек. В этих павильонах, по его словам, каждый москвич сможет пройти обследование первого этапа диспансеризации. Всего в городе их будет более 40.

Фото: Фото из личного блога Собянина sobynin.ru
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А пока они работают в "Сокольниках", "Коломенском", сквере по Олонецкому проезду. Также пройти комплексный осмотр можно в Таганском, Измайловском, Гончаровском и Лианозовском парках. Там принимают врачи отделений профилактики детских и взрослых поликлиник Департамента здравоохранения. Прием ведется  с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

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