Почта и Lamoda Group создадут распределительный центр в Подмосковье

Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети планируют в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тысяч квадратных метров. Меморандум о намерениях был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) CEO и сооснователем Lamoda Group Флорианом Янсеном и генеральным директором "Почты России" Николаем Подгузовым.

Будущий распределительный центр будет обслуживать только отправления Fashion&Lifestyle сегмента: одежды, обуви, аксессуаров и товаров для оформления интерьеров. Логистика и обработка этих категорий требует особой экспертизы, которую в течение восьми лет развивала Lamoda Group. "Почта России" получит возможность повысить качество обслуживания клиентов в сегменте fashion. Строительство первой очереди предприятия площадью не меньшее 40 тысяч квадратных метров может быть завершено уже в 2021 году.

"Почта России поставила перед собой задачу в ближайшие несколько лет сформировать логистическую экосистему для успешного развития рынка электронной коммерции в России. Достижение данной цели невозможно без компетенций, которыми обладают наиболее значимые игроки рынка eCommerce, - отметил Николай Подгузов. - Мы рассчитываем, что успешная реализация сотрудничества с Lamoda Group станет серьезным шагом на этом пути".