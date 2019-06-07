Под Калугой трое рабочих утонули в навозе

В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза. Следственные органы региона СК России начали доследственную проверку.

ЧП произошло в деревне Подборки Козельского района. Трое работников ООО "Калужская нива" откачивали навоз из емкостей для переработки навоза. По каким-то причинам они упали в цистерны и утонули в содержимом.

Следстствием рассматриваются несклько версий случившегося, рассказал "РГ" руководитель Козельского межрайоннго следственного отдела регионального СУ СК Николай Гриднев. В числе сновных - отравление газами и электротравма.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия следователями и криминалистами. Изъят насос с частью электрокабеля и прочее электрооборудование ангара. Провдятся судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы, - сообщил Николай Гриднев.

Также следователи опросили руководство и сотрудников сельхозпредприятия, изъяли должностные инструкции, приказы, уставные документы, журналы по технике безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.