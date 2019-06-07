Под Козельском нашли весло времен нашествия Батыя

В Калужской области нашли артефакт XII-XIII веков. Это деревянное весло, пролежавшее в земле 800-900 лет, обнаружили археологи, ведущие раскопки в районе Козельска, сообщает ГТРК "Калуга".

Деревянное весло в очень хорошей сохранности, цитирует телекомпания археолога Игоря Болдина. По его словам, сохранность столь древнего деревянного предмета объясняется влажным слоем, в котором оно пролежало все это время. Аналогично болотистая почва сохранила древние артефакты в Новгороде или, например, в Тульском кремле.

Игорь Болдин считает, что уникальная находка могла быть свидетелем трагедии 1238 года, когда войско хана Батыя осадило Козельск и после почти двухмесячной осады уничтожило город. За отчаянное сопротивление жителей ордынский военачальник Субудай назвал Козельск "злым городом".

Раскопки вокруг Козельска ведутся с 1992 года. Археологами обнаружено несколько сотен артефактов, которые сейчас хранятся в краеведческом музее.