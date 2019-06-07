При обыске в квартире журналиста "Медузы" найдены 5 г кокаина

Во время осмотра квартиры журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова полицейские обнаружили 5 граммов кокаина, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"При осмотре жилища задержанного, арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, - передает ТАСС информацию правоохранителей. - Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов".

Напомним, что днем ранее при задержании на Цветном бульваре у задержанного журналиста были изъяты еще около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".