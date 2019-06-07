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07.06.2019 08:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики назвали жару в Москве опасной

Текст: Ангелина Зеленькова

Сегодня, 7 июня, в Москве и области сохранится повышенный фон атмосферного давления, а жара усилится. Температура воздуха днем прогреется в городе до +30-32 градусов, а по области до +27-32 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Фото: iStock
Какой будет погода в июне

Атмосферное давление в середине дня в столице составит 754 мм рт. ст. Такая погода даже для здоровых людей не комфортна, передает портал Метеоновости. В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией, неустойчивым артериальным давлением, атеросклерозом сосудов головы, а также стенокардией и частыми приступами мигрени.

Чтобы облегчить самочувствие в дневные часы постараться не находиться на открытом солнце. Рекомендуется пить больше жидкости, отдавая предпочтение травяным чаям и воде без газов. Физические нагрузки нужно ограничить, соблюдать режим труда и отдыха. В дневные часы постараться не находиться на открытом солнце.

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