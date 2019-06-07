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07.06.2019 00:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Состоялась презентация проекта "Путешествие Пушкина в Арзрум"

Текст: Анна Анфиногентова

На фестивале "Красная площадь" прошла презентация проекта "Путешествие Пушкина в Арзрум", в которой приняли участие шеф-редактор интернет-портала "Год Литературы" Михаил Визель, путешественник и главный редактор издательства "Вече" Сергей Дмитриев, а также главный редактор радиостанции "Книга" Егор Серов.

Гостям представили книгу Сергея Дмитриева "Последний год Грибоедова", которая, по словам Михаила Визеля, по большей части посвящена столкновению Британской и Российской империй на Востоке. По мнению автора книги, ее сюжет прямо перекликается с путешествием Пушкина в Арзрум.

Сергей Дмитриев отметил своеобразие травелога великого классика: "Путешествие в Арзрум" Пушкина, напечатанное в 1836 году, сразу стало бестселлером и задало тон русской страннической литературе. За ним последовали Бунин, Лермонтов и прочие писатели". Кроме этого, Дмитриев показал гостям мероприятия серию фотографий своего путешествия в Арзрум, маршрут которого точно соответствует маршруту самого Александра Сергеевича.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Чем интересно путешествие Пушкина в Арзрум? Во-первых, оно было самым длительным и составило четыре с половиной месяца, - подчеркнул Дмитриев. - Во-вторых, Пушкин проехал на колясках, каретах, верхом 4,5 тысячи километров. Путешествие было очень тяжелым".

Примечательно то, что ровно 190 лет назад, 6 июня 1829 года, Александр Сергеевич был вынужден отметить свое 30-летие 25-верстовым походом по горам и стаканом вина, которым его угостил городничий города Душет.

В ходе презентации Егор Серов виртуозно прочитал знаменитые стихотворения Пушкина, наполненные восточным колоритом: "Поедем, я готов; куда бы вы, друзья...", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Был и я среди донцов..." и "Олегов щит".

Невольно задаешься вопросом: что побудило Александра Сергеевича предпринять поездку в Арзрум? По словам Сергея Дмитриева, Пушкиным двигали желания, свойственные многим поэтам: ему хотелось поучаствовать в войне и совершить подвиг. Когда поэт уезжал на Кавказ, его встретила одна знакомая и спросила: "Александр Сергеевич, зачем Вы едете на Кавказ? Там же Грибоедова убили". На это Пушкин ответил: "Двух Александров Сергеевичей в один год не убьют!".

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.

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