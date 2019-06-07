Спасатели не рекомендуют долго плавать, несмотря на аномальную жару

Спасатели не рекомендуют находиться длительное время в воде, несмотря на то, что в столице установились аномально высокие температуры. Все дело в том, что вода в прудах, озерах и в Москве-реке еще недостаточно прогрелась, а воздух, наоборот, прогреется до 32 градусов выше нуля. Такой перепад температур может плохо сказаться на организме человека и вызвать, например, спазм мышц и сосудов.

"Если во время купания у вас все же начало сводить ноги, нужно сделать глубокий вдох, погрузиться в воду с головой, после чего обхватить большой палец ноги и потянуть на себя ступню", - рассказал "Вечерней Москве" начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

Спазмы может также вызвать резкое погружение в водоем.