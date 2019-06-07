Столичный зоопарк приглашает позавтракать с пандами

Посмотреть, как умываются, завтракают и играют панды, привезенные недавно из Китая, приглашает посетителей Московский зоосад. Подробности выяснял корреспондент "РГ".

Напомним, что недавно из Китая были привезены две большие панды Жуи и Диндин. Они размещены в павильоне "Фауна Китая". В утренние часы навестить животных можно без предварительной записи. Для этого нужно прийти в промежуток времени с 8.00 до 10.00. В это время суток панды особенно активны. Проснувшись, они умываются, завтракают бамбуком, играют, а также выполняют различные задания по просьбе киперов в рамках специальных тренингов. А вот с 10.00 до 21.00 посмотреть, как живут новички зоосада, можно будет только по предварительной регистрации. Записаться можно на сайте Московского зоопарка или на специальной стойке, расположенной недалеко от павильона. Отметим, что сеанс "визита" к пандам длится 30 минут, одна группа - это 200 человек. Именно столько гостей может вместить павильон "Фауна Китая" за один раз.

Как сообщает сайт мэра Москвы, после каждого сеанса будут небольшие перерывы. В это время панды могут побыть в тишине, а сотрудники зоопарка - подготовить павильон для следующих гостей. Дополнительной оплаты посещение павильона не требует. Однако есть ряд ограничений, действующих, к слову, на всей территории зоопарка: запрещена фотосъемка со вспышкой, недопустимо шуметь, стучать по стеклу вольера, прислоняться к нему, пытаться перекинуть посторонние предметы внутрь павильона.

Напомним, что привезены животные в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. В столице "гостить" животные будут в течение 15 лет, все потомство, которое может быть у пары, будет направлено на родину, в Китай по достижении четырехлетнего возраста. Ведь, согласно юридическим нормам, все большие панды в мире являются собственностью КНР.

Кстати

Самец Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Его подруга - Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг". Вес животных 96 и 58 килограмм, соответственно.