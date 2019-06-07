Товарооборот Беларуси и Курской области превысил 54 млн долларов

Высокие темпы роста внешнеторгового оборота Беларуси и Курской области за предыдущие два года и первые месяцы нынешнего стали предметом обсуждения на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко и врио губернатора Курской области Романа Старовойта, состоявшейся в Санкт-Петербурге в рамках ХXIII Петербургского международного экономического форума. Как сообщили в посольстве, за четыре месяца показатель торгового оборота увеличился на 43,5 процента по сравнению с прошлогодним и достиг 54,4 миллиона долларов.

Владимир Семашко назвал тенденцию положительной, однако потенциал двустороннего взаимодействия, по его словам, далеко не исчерпан. Поэтому стороны в рамках встречи наметили новые векторы сотрудничества.

Так, Владимир Семашко заявил о поставках белорусской сельскохозяйственной техники в регион. Курские партнеры смогут приобретать машины с применением льготных систем финансирования,а также получать сервисное обслуживание в процессе эксплуатации. Возможно, в будущем в Курской области появится торговый дом по реализации белорусской техники: ранее такое предложение уже звучало на двусторонних встречах, и в настоящее время для этого есть предпосылки. Только в минувшем году в Курскую область было поставлено 24 комбайна "Гомсельмаш" и 31 трактор МТЗ. Помимо этого, курский агропромышленный комплекс заинтересован в создании на территории области логистического центра (хаба) по поставкам калийных и азотных удобрений, а также в участии белорусских проектных и строительных организаций в реализации мелиоративных программ. На встрече также прозвучало, что уже стоит увеличить поставки посадочного материала и расширить сотрудничество в области племенного животноводства: ведь эти направления давно и успешно реализуются в рамках белорусско-курского партнерства.

Помимо сотрудничества в агропромышленном комплексе, стороны договорились о реализации совместных строительных программ. На встрече напомнили, что белорусские строители уже возводят многоквартирные энергоэффективные жилые дома в Курске и области. Три стоквартирных многоэтажки и одна 140-квартирная уже введены в эксплуатацию, а строительство еще двух стоквартирных домов в Курске и таких же в регионе - продолжается. В этой связи белорусские партнеры готовы и дальше участвовать в возведении как жилья для курян, так и социальной и транспортной инфраструктуры. Последнее особенно актуально в нынешний год, объявленный в регионе Годом дорог.

Поэтому российской стороне предложили организовать совместное предприятие в дорожно-строительной отрасли и таким образом упрочить сотрудничество, внедряя новые технологии при проектировании, строительстве, ремонте и содержании трасс, а также развивать поставки строительных материалов и мостовых железобетонных конструкций белорусского производства. Итогом встречи стала договоренность Владимира Семашко и Романа Старовойта о визите курской делегации в Республику Беларусь.