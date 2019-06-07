В Курской области будет открыт завод по переработке сои

Новое инновационное производство по переработке сои появится в Курской области. Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано сегодня между компанией "Содружество", Россельхозбанком и администрацией Курской области, рассказал "Российской газете" врио губернатора Курской области Роман Старовойт в ходе Петербургского международного экономического форума.

Проект предусматривает проектирование и строительство завода, производительная мощность которого составит 1 миллион тонн в год.

"Для нас это очень важный проект, потому что завод будет аккумулировать всю сою, выращенную не только в Курской области, но и в соседних регионах, - рассказал Роман Старовойт. - К тому же, как ориентированный на экспорт проект завод получит поддержку правительства и Министерства сельского хозяйства РФ". Проект создаст новые высокотехнологичные рабочие места, обеспечит налоговые поступления, также это инновационное производство, добавил врио губернатора.

Всего за два дня форума администрацией Курской области было подписано более десяти соглашений по разным направлениям.