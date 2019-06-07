В Москве загорелся бывший "Серп и молот"

На территории промзоны, ранее относившейся к заводу "Серп и молот" в Москве, произошел крупный пожар.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, на Волочаевской улице, 12 горят бытовки. Площадь пожара составляет 60-100 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что дым виден с Садового кольца.

По сведениям ТАСС, огонь быстро распространяется. Площадь пожара по сравнению с первоначальной выросла вдвое примерно за 20 минут. Сведений о пострадавших пока нет, данные уточняются.

Горит что-то . Рядом со ст. Серп и молот pic.twitter.com/TA8Ut6llP2 — Светлана (@Svetlana9791) June 7, 2019