Воронежцев разгорячило бельгийское шоу "Холодная кровь"

Спектакль компании Kiss&Cry с пальцами вместо актеров, виртуозной работой кинооператоров и черным-черным юмором показали на Платоновском фестивале. "Холодную кровь" поставили известный бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль и его супруга, хореограф Мишель Анн до Мей. В прошлом году этот технологичный блокбастер имел огромный успех на фестивале в Эдинбурге, а теперь его впервые увидели в России.

Вообще-то Ван Дормаля прославили работы в кино "Тото-герой", "Новейший завет", "Господин Никто". В молодости режиссер получил "Оскар", потом был отмечен "Сезаром" и "Золотой камерой" в Каннах, номинировался на премию кинофестиваля в Венеции. Мишель Анн де Мей училась в брюссельской хореографической школе, основанной Морисом Бежаром. У нее своя танцевальная компания. Объединив усилия, супруги создают необычные театральные постановки, которые будоражат зрителей из разных стран.

"Холодная кровь" - вторая работа Kiss&Cry. Название спектаклю дала одна из звучащих в нем песен. Зрители попадают на съемочную площадку и смотрят фильм, который снимают и монтируют у них на глазах. Экран - над сценой, а на ней самой - шесть камер, десять человек (профессиональных танцовщиков и операторов), миниатюрные декорации и реквизит: машинки, домики, кукольная мебель, искусственный мех, цветы, какие-то палки, блестящие камешки, мохнатые щетки для протирания пыли… Экспресс-кино существует здесь и сейчас, в записи его не демонстрируют.

"Закройте глаза. Досчитайте до трех. Вы в театре, но в то же время где-то еще. Вы переживете семь смертей…" - гипнотизирует публику голос актера Анатолия Белого. Этакий сеанс психотерапии, где с вами "проиграют" разные, до крайности абсурдные и этим смешные варианты внезапной гибели, чтобы избавить от страха перед жизнью.

"Смерть бывает разная. Легкая, глупая, мягкая, обворожительная…" - голос нанизывает определения, пока не дойдет до какой-нибудь неожиданной точки. Например, "это будет смерть размера 75B, 60 процентов хлопка". Или "это будет смерть от еды" - тут же выяснится, что умершая ела не что-нибудь, а мужчин, а мужчины бывают разные: "Одни на вкус как говядина, другие как свинина, попадался ей колумбиец со вкусом кофе…"

Между тем на экране разворачивается сцена за сценой. В главных ролях - кисти рук и хорошо размятые пальцы, в которых быстро начинаешь видеть забавных человечков. Они отбивают чечетку, танцуют на пилоне, имитируют знаменитое "Болеро" в хореографии Бежара, прогуливаются по свежескошенной траве, водят машину, пускают круги по воде. Выглядит это магически притягательно, хотя приемы, которыми создается изображение, зрителю открываются довольно быстро. Когда удивление проходит, остается отдаться в руки режиссеров и ждать, какую еще смерть они вам уготовили.

Считается, что в последние минуты перед взором человека проносится вся его жизнь. Последние минуты "Холодной крови" дарят публике завораживающе красивый калейдоскоп, где кружатся цветы и все те же милые человечки из пальцев.

"А теперь откройте глаза. Вы - живы".

Кстати

Текст, который звучит в шоу, написал лауреат бельгийских литературных премий Томас Гунциг, которого критика окрестила "внучатым племянником Кафки". Его книги переведены и на русский, так что ранее не знакомые с Гунцигом ценители сюрреализма, хоррора и черного юмора после спектакля нашли что почитать.