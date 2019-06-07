На Сахалине появится гостиница сети Hilton

Гостиницу международной сети Hilton построят на Сахалине за счет частных инвестиций в рамках соглашения компании с резидентом ТОР "Горный воздух".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, появление отеля такого уровня позволит привлечь на остров еще больше туристов.

Объект появится на территории "Горного воздуха". В строительство вложат более двух миллиардов рублей.

Десятиэтажная гостиница площадью 23,6 тысячи квадратных метров станет самой большой на Сахалине. В здании будет 209 номеров, в том числе элит-класса, ресторан на 300 гостей и два зала-трансформера для проведения конференций.

Кроме того, сахалинские студенты, изучающие гостиничный сервис и туризма, смогут проходить практику в Hilton.

Строить отель начнут в июле этого года, а сдадут в 2022 году.