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07.06.2019 09:30
Проект: В регионах

Находкинский МТП направил на защиту экологии более 500 миллионов рублей

Текст: Наталья Макарова
Год назад на площадке ПМЭФ произошло важное для жителей города Находка и всего Приморского края событие. Стивидорные компании Находки подписали соглашение о снижении экологической нагрузки при перевалке угля. Соглашение предусматривает мероприятия по обеспечению благоприятных условий для жизни и здоровья жителей города. Как идет реализация намеченного плана и что сделано год спустя рассказал в интервью "РГ" генеральный директор Находкинского морского торгового порта (Находкинский МТП) Владимир Григорьев.
Фото: Пресс-служба Находкинский МТП В Находке уделяют особое внимание экологической безопасности Фото: Пресс-служба Нахоткинский МТП
В Находке уделяют особое внимание экологической безопасности Фото: Пресс-служба Нахоткинский МТП

Российская газета: В прошлом году на Питерском форуме было подписано соглашение, подписи под которым поставили контролирующие органы, представители региональной власти и стивидорные компании, в числе которых Находкинский МТП. Почему возникла необходимость в принятии такого документа?

Владимир Григорьев: Соглашение - это своего рода дорожная карта, согласно которой стивидоры взяли на себя обязательства по решению экологической проблемы. Она годами назревала в городе Находка и особенно актуальна в зимний период, когда устанавливается сухая погода, поднимается ветер с моря. Он гонит частички угольной пыли на жилые дома. В рамках принятого соглашения определены мероприятия, которые должны свести к минимуму количество угольной пыли в городе. Это не декларация о намерениях. Все мероприятия расписаны по времени с указанием конкретного исполнителя.

РГ: Как оценивалась эффективность предложенных мер? Откуда уверенность, что они решат проблему угольной пыли?

ВГ: Каких-либо нормативов по методам борьбы с угольной пылью, в частности для стивидорных компаний, в нашей стране не существовало. Поэтому пришлось опираться на мировой опыт. Мы посетили порты в Японии, Китае, Европе, которые также занимаются перевалкой угля, и посмотрели лучшие практики. Параллельно с этим разрабатывался справочник "Наилучших доступных технологий", в котором определены эффективные мероприятия, чтобы минимизировать пыление при перевалке в порту. Они и легли в основу проекта соглашения, плюс наш личный опыт и наблюдения. По окончанию формирования плана мы привлекли экологического эксперта - компанию "Чистые моря", чтобы она оценила потенциальную эффективность предложенных мероприятий с разработкой математической модели. Результаты экспертной оценки были переданы Росприроднадзору для ознакомления и утверждения. По итогам экологического аудита эксперты пришли к выводу, что экологические мероприятия порта эффективны и решают задачи по пылеподавлению.

РГ: Что уже удалось осуществить из предусмотренных в соглашении мероприятий?

ВГ: Находкинский МТП занимается установкой ветрозащитных экранов высотой до 20 метров. Порядка полутора километров таких сооружений на сегодняшний день уже имеется в порту. Ведется установка водо- и снегогенераторных оросительных систем, которые позволяют увлажнять уголь, препятствуя распространению пыли. Подпорные стенки позволяют сконцентрировать уголь в зоне складирования. Мы закупили пылеуборочную технику, которая поливает дороги и очищает проезжую часть, собирая мелкую пыль. Приобретаются различные реагенты, например, бишофит и целлюлозосодержащий раствор, который при длительном хранении позволяет консервировать штабель с углем (образует на нем корку), чтобы не происходило пыления.
Помимо этих мероприятий соглашением предусмотрена установка вагоноопрокидывателя, который позволит перевести выгрузку угля из вагонов в крытое помещение, оснащенное системой аспирации.

Это инженерное сооружение достаточно затратное по времени и вложениям. В конце прошлого года мы заключили договор с проектной компанией из Санкт-Петербурга, которая специализируется на таких проектах. В настоящее время завершается проектирование. Также мы закупили немецкое оборудование, которое будет установлено. Сейчас занимаемся согласованием технических условий с железной дорогой, МЧС, энергосетями, после чего сможем приступить к строительству.

Параллельно мы уже реализуем еще один крупный экологический проект, вошедший в соглашение. Это строительство очистных сооружений. К сожалению, в порту их не было  исторически с момента строительства.

РГ: Сколько средств потребуется для решения экологических проблем?

ВГ: Мы уже инвестировали более 500 миллионов рублей. Само соглашение предполагает финансовые затраты порядка 4,3 миллиарда рублей, из них около трех миллиардов приходится на проект вагоноопрокидывателя.

РГ: Вы ощущаете отдачу? Есть динамика по снижению экологической нагрузки на город?

ВГ: В 2017 году пробы воздуха показывали порядка семи процентов превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, за прошлый год этот показатель снизился до трех процентов. В этом году мы планируем выйти на результат не более двух процентов. С начала 2019 года по собственным замерам Находкинского МТП превышений ПДК не зафиксировано, средняя концентрация пыли на 64% ниже нормы. Также в 2019 году существенно снизилось количество жалоб жителей Находки на пыление. К сожалению, не существует апробированной методики измерения концентрации угольной пыли в воздухе, поэтому делаются замеры в общем по примеси веществ. Но в любом случае, динамика положительная. Шаги, которые мы сделали, оправданы, надо продолжать начатое.

РГ: Хотелось бы поговорить о будущем порта. Возможно его перепрофилирование или диверсификация грузов?

ВГ: Хороший вопрос. На самом деле, порт является универсальным, мы можем обрабатывать различные грузы. При строительстве вагоноопрокидывателя создается определенная специализация, у порта сужается вариативность профиля, он будет настроен на перевалку навалочных грузов. Это определенный минус в случае негативного изменения конъюнктуры рынка, в частности, угольного экспорта. Но расположение вагоноопрокидывателя мы проектируем так, чтобы риски минимизировать. Вагоноопрокидыватель и все галереи будут вынесены в тыл порта, а все краны на кордонной части порта и складские площади будут сохранены. Еще одной важной альтернативой должен являться импорт. Вагоны, прибывающие в наш порт, как и к нашим соседям-стивидорам, уходят обратно порожними. Самым правильным было бы загрузить их импортом, чтобы вагоны уходили от нас полными. Синергетический эффект получит железная дорога, что скажется в целом на эффективности грузопотока.

РГ: В Находке порт, которым Вы руководите, не единственный. Что будет, если, как предлагают некоторые граждане, взять и его закрыть?

ВГ: В бухте Находка работает порядка 20 стивидорных компаний. Из них 12 занимаются перевалкой угля. Если остановить порты, это вызовет цепную реакцию для смежных отраслей. За нами и железная дорога, и сервисные компании, и добыча угля в Кузбассе. Около половины жителей Находки работает в портах. Когда мы слышим заявления о полной остановке перевалки угля, мы стараемся пояснить последствия и предложить возможные варианты решения этой проблемы.

РГ: А нет ли возможности отодвинуть жилые постройки от порта, например, по специальной программе переселения?

ВГ: Мы об этом уже думали и выходили с данной инициативой в специализированные государственные органы. В настоящее время вопрос в проработке. Главное тут - получить согласие всех жителей на переселение. Тогда это можно поддержать, поскольку инвестиции угольных терминалов в социальную составляющую и в технологические мероприятия по борьбе с угольной пылью сопоставимы с расходами на переселение жителей.

Справка "РГ"

Находкинский МТП - это 1300 рабочих мест (5000 мест с учетом подрядчиков и смежных отраслей), 70 грузовых кранов, 15 причалов. При расчетной мощности 12 миллионов тонн груза Находкинский МТП сегодня загружен на 10 миллионов тонн. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составляет порядка 1,5 миллиарда рублей в год. В начале 2019 года Находкинский МТП вступил в экологический фонд "Находка", созданный для финансирования социально-значимых проектов города, в числе которых -  благоустройство дворов, замена остекления в жилых домах, освещение улиц. С начала года Находкинский МТП взял на себя социальные обязательства на сумму порядка 50 миллионов рублей.

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