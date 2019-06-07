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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты

Текст: Марина Гусенко
Работники гостиничной, туристической сферы, а также сферы продаж увереннее всего ощущают себя на российском рынке труда. А вот топ-менеджеры и представители сферы безопасности - наименее уверенно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это показало исследование HeadHunter (есть в "РГ").

Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработан "индекс самочувствия", отражающий оценку текущего состояния и ожиданий работников на ближайшее время.

Фото: iStock
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Он формируется из пяти параметров: оценка стабильности на текущем месте работы, сложности и критичности поиска работы, готовность снизить зарплатные ожидания и оценка шансов найти работу в ближайшее время. Значения индекса колеблются от - 1 до +1, где "-1" - негативное настроение, а "+1" - ощущение стабильности. Замеры производятся ежеквартально.

Настроения работников в нашей стране во втором квартале остались на уровне предыдущего квартала: совокупный индекс самочувствия составил минус 0,07.

В региональном разрезе наиболее пессимистичные ожидания оказались у жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, там индекс минус 0,08. А самые оптимистичные - в Дальневосточном округе (-0,01).

Индекс для сотрудников, занятых в туристической и ресторанной сферах, составил 0,01. А для представителей банковской сферы - минус 0,15, сферы безопасности - минус 0,18, высшего менеджмента - минус 0,19.

По индексу стабильности на текущем месте работы увереннее всего ощущают тоже жители Дальнего Востока (0,46). Более других опасаются потерять работу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Южного и Северо-Кавказского округов (по 0,25).

Фото: iStock
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Среди сфер занятости меньше других опасаются сокращений занятые в сфере науки и образования (0,45). Больше других - представители банковской сферы и высшего менеджмента (по 0,17).

Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители Центрального федерального (-0,42), наименее проблематичным - в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах - минус 0,34 и минус 0,37 соответственно.

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают занятые в сфере искусства и топ-менеджеры (по минус 0,59). Относительно других легко найти работу специалистам сферы продаж и IT (-0,24 и -0,27 соответственно).

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад ДФО СЗФО Ленинградская область СКФО
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