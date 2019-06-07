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07.06.2019 11:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Якутии найдены молочные зубы древнего человека

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Журавлёв В. / РИА Новости Фото: Журавлёв В. / РИА Новости
Фото: Журавлёв В. / РИА Новости

Международная группа ученых обнаружила в нижнем течении реки Яна на северо-востоке Якутии два молочных зуба, которые содержали ДНК древнего человека. Возраст зубов 31 000 лет. Анализ ДНК показал, что зубы принадлежали людям ранее неизвестной группы, объявили вчера в Бернском университете (Швейцария).

"Примечательно, что древний северно-сибирский народ был теснее связан с европейцами, чем с азиатами. Северные сибиряки, вероятно, иммигрировали из Западной Европы вскоре после того, как европейские и азиатские группы разделились", - цитирует NZZ профессора Лорана Эксоффье.

Фото: iStock
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Результаты работы показывают, что древние северные сибиряки жили в экстремальных условиях последнего ледникового периода. Охота на шерстистых мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов кормила этих людей. По всей видимости, северные сибиряки быстро адаптировались к экстремальным условиям и были очень мобильны.

Исследование, результаты которого недавно опубликованы в журнале Nature, выявило еще один потрясающий факт. Благодаря также найденным в низовьях Колымы фрагментам человеческого черепа, возраст которого предположительно 10 000 лет, ученые видят генетическую связь древних северных сибиряков с коренными народами Америки. Впервые такая генетическая связь обнаружена за пределами США.

Таким образом, древние жители северной Сибири играют роль "недостающего звена" для понимания генетики коренного населения Америки, говорит директор исследования Эске Виллерслев, профессор Копенгагенского университета (Дания).

Ученые признают факт, что человек попал в Америку через Берингов пролив. До конца последнего ледникового периода это был так называемый сухопутный мост, который соединял Аляску и Восточную Сибирь.

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