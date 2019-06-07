Самарская область стала лидером роста в рейтинге инвестклимата регионов

Новости

При обыске в квартире журналиста "Медузы" найдены 5 г кокаина 23:11
На ПМЭФ обсудят развитие научно-технического центра "Сириус" 22:35
В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама 22:34
Рапота: Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в этом году 22:07
Задержан восьмой фигурант драки, в которой погиб спецназовец 22:03
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду 21:42
Датский участок "Северного потока - 2" построят за 5 недель 21:34
Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ 21:34
Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы 21:16
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками 21:14
Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании 20:47
Путин обещал поддержку генсеку ООН 20:16
ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства 19:54
Более десяти львов сбежали из национального парка в ЮАР 19:40
Обвинение журналисту "Медузы" в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено 19:36
В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G 19:36
Генсек ООН согласен с позицией РФ, касающейся нападения на дипломата 19:26
КДК установил факт сговора в матче 3-й лиги чемпионата России по футболу 19:15
Цифровизация перевернет систему здравоохранения 19:11
Впервые с начала года воздух прогрелся выше 30 градусов 19:07
Бизнес заинтересован в безотходной экономике 19:04
Участники "Лидеров производительности" поедут на стажировку за рубеж 18:48
Нарушения, зафиксированные дроном, можно проверить на сайте Росреестра 18:30
В 2019 году в столичном регионе появятся фандоматы 18:28
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 22:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область стала лидером роста в рейтинге инвестклимата регионов

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Сегодня, во второй день работы Петербургского международного экономического форума, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила результаты национального рейтинга инвестклимата регионов 2019. Самарская область поднялась на 24-ю позицию, прибавив в опросе предпринимателей сразу 24 пункта. По динамике роста регион оказался в тройке лидеров, что отдельно отмечено в презентации итогов.
Для улучшения инвестклимата в регионе работа с предпринимателями строится на основе соцопроса бизнесменов по методике, схожей с применяемой АСИ. Фото: Правительство Самарской области Для улучшения инвестклимата в регионе работа с предпринимателями строится на основе соцопроса бизнесменов по методике, схожей с применяемой АСИ. Фото: Правительство Самарской области
Для улучшения инвестклимата в регионе работа с предпринимателями строится на основе соцопроса бизнесменов по методике, схожей с применяемой АСИ. Фото: Правительство Самарской области

Результаты рейтинга сформированы по итогам опроса предпринимателей экспертами ВЦИОМ. Исследование включает 44 показателя, которые сгруппированы по четырем направлениям оценки: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

За два последних года Самарская область продемонстрировала впечатляющую динамику - на 41 позицию. По итогам рейтинга - 2019 регион поднялся сразу на 24 пункта. По темпам роста Самарская область вошла в тройку лучших в стране, подчеркнула в презентации Светлана Чупшева.

Фото: Правительство Самарской области
Самарская область представит на ПМЭФ уникальные инвестпроекты

Губернатора Дмитрия Азарова попросили поделиться с делегациями из других областей и республик опытом достижения столь впечатляющей динамики. Глава региона подчеркнул, что ключевая задача - выстроить прямой диалог с бизнесом.

- Мы сделали полную перезагрузку: обновили инвестиционный совет, где теперь более 60 процентов - представители предпринимательского сообщества, перезапустили работу Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, внедрили целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, - отметил Дмитрий Азаров.

Параллельно с устранением административных барьеров велась работа по развитию инвестиционной инфраструктуры. В регионе действуют две территории опережающего социально-экономического развития - "Тольятти" и "Чапаевск", а также особая экономическая зона (ОЭЗ), созданы и продолжают создаваться индустриальные парки, в том числе на территории ОЭЗ. Сейчас в отработке несколько крупных инфраструктурных проектов: железнодорожная ветка к ОЭЗ, скоростная железная дорога Самара-Курумоч-Тольятти, мост через реку Волга в районе Климовки, который открывает уникальные возможности для инвесторов и предпринимателей в регионе.

Фото: Правительство Самарской области
Самарская область в первый день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений

В рейтинге учитывалась эффективность работы институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса: наличие законодательства, механизм защиты инвесторов, оценка регулирующего воздействия органов исполнительной власти, государственно-частное партнерство. Также высоко оценена информационная поддержка инвесторов и признана эффективной работа по поддержке бизнеса Совета по инвестициям и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, оказывающего содействие предпринимателям по принципу "одного окна".

Работа госструктур строится в регионе на основе соцопроса бизнесменов по методике, близкой к методике АСИ. Все это позволило тщательно протестировать проблемы бизнеса, сориентироваться на пожелания предпринимателей. В итоге более чем на 80 дней сократилось среднее время получения разрешения на строительство: со 170-ти до 88. Почти на 70 дней сократилось среднее время подключения к электросетям: со 164-ти до 95. Кроме того, в два раза уменьшилось количество дополнительно запрашиваемых у предприятий документов.

Экономика Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии