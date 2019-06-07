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07.06.2019 17:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область в первый день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В рамках первого дня Петербургского международного экономического форума командой Самарского региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова подписано 12 соглашений с партнерами по актуальным для области направлениям - в том числе по запуску инвестиционных проектов в различных отраслях бизнеса.
Благодаря сотрудничеству с "Деловой Россией" у Самарской области появились дополнительные варианты решения проблем бизнеса для увеличения инвестиций в регион. Фото: Правительство Самарской области Благодаря сотрудничеству с "Деловой Россией" у Самарской области появились дополнительные варианты решения проблем бизнеса для увеличения инвестиций в регион. Фото: Правительство Самарской области
Благодаря сотрудничеству с "Деловой Россией" у Самарской области появились дополнительные варианты решения проблем бизнеса для увеличения инвестиций в регион. Фото: Правительство Самарской области

Одно из соглашений было подписано с общественной организацией "Деловая Россия" о сотрудничестве по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развитию сферы предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкуренции на территории региона.

- Самарская область уверенно движется вперед, "проталкивает" новые идеи, - подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Орешкин, присутствовавший на церемонии подписания. - Регион сразу включился в работу по реализации национальных проектов, в том числе по повышению производительности труда и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил президента "Деловой России" Алексея Репика за своевременные предложения по решению проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены - в том числе приезжающие из других субъектов.

- Мы имеем очень хорошую дискуссионную площадку для обмена мнениями. Благодаря сотрудничеству с "Деловой Россией" у нас есть не просто обратная связь, а варианты решения тех проблем, разрешение которых помогает развитию бизнеса и увеличению инвестиций в Самарскую область, - подчеркнул губернатор.

Алексей Репик гарантировал, что в рамках соглашения организация постарается концентрированно предлагать решения по возникающим вопросам.

Фото: Правительство Самарской области
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И.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент НП "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы НТИ "Автонет" Александр Гурко подписали соглашение о создании на участке скоростной автомагистрали Самара - Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она интегрирована с системой связи V2X (Vehicle-to-Everything), которая позволяет обмениваться данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры - от машин и пешеходов до дорожных знаков, разметки и светофоров.

- Проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы нового поколения на территории Самарской области даст дополнительный импульс развитию технологий, которые есть у компаний региона, и позволит продемонстрировать другим территориям, как такие проекты внедрять, какой эффект и пользу они приносят, как улучшают качество жизни в регионе, - подчеркнул Александр Гурко.

Виктор Кудряшов добавил, что специалисты технопарка "Жигулевская долина" благодаря проекту получат доступ к современным разработкам и смогут поучаствовать в их улучшении.

Фото: Правительство Самарской области
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Также было подписано соглашение о сотрудничестве заработавшего в начале июня научно-образовательного центра Самарской области и Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии" на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Будут реализованы совместные проекты по цифровому проектированию и моделированию, цифровым двойникам, аддитивным технологиям и новым материалам.

В частности, стороны договорились о разработке методов проектирования и создания аэрокосмической техники, газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и газозаправочной техники на основе цифровых двойников. Имеется ввиду не просто виртуальный аналог того или иного объекта. Проекты нацелены на проведении цифровых испытаний, что существенно сокращает время создания любой техники и технологии.

В рамках форума достигнута договоренность и о конкретных инвестиционных проектах. Так, в особой экономической зоне "Тольятти" Магнитогорский металлургический комбинат построит производственно-логистический центр. Проект стартует уже в конце этого года, сдача планируется в первом квартале 2021 года. Единовременно центр сможет вместить до 150 тысяч тонн металлопродукции.

Одно из знаковых соглашений - о расширении сотрудничества Самарской области с Венгрией - было подписано по итогам встречи с министерством внешних экономических связей и иностранных дел республики. Стороны договорились развивать инвестиционную и инновационную деятельность, открывать представительства организаций и дочерних компаний, обеспечивать подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей производства и поддерживать малый и средний бизнес. Внешнеторговый оборот региона и республики ежегодно увеличивается. Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обозначил потенциальные точки роста.

- Самое современное развитие машиностроения осуществляется в России и именно в Самарской области. Также различные предприятия, занятые в области сельского хозяйства и обработки пищевой промышленности, достигли значительного успеха в регионе, - подчеркнул он.

Обсудили и сотрудничество в области медицины и фармацевтики, в том числе медицинского туризма. Самарские врачи также готовы к взаимодействию по развитию цифровой медицины, виртуальных технологий, высокопроизводительных вычислений, разработок в области нейроинтерфейсов на базе Центра прорывных исследований СамГМУ. Технопарк вуза предполагает совместно разрабатывать, создавать и запускать в производство инновационные медицинские изделия, диагностические микрочипы и приборы на основе микротехнологий.

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