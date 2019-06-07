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07.06.2019 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В реке Саранска массово погибла рыба

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Правоохранительные органы Мордовии установят причину массовой гибели рыбы в центральном водоеме Саранска: по факту ЧП начата доследственная проверка.

Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет по региону.

Росрыболовство начало расследование из-за маловодья на Волге

Местом экологической катастрофы стала река Саранка в центре города. Накануне горожане, гулявшие по набережной у парка имени Пушкина, были шокированы, увидев огромное количество погибшей рыбы на поверхности воды. От реки исходил зловонный запах.

Случившееся вызвало бурный общественный резонанс. "Почти все утки вышли из отравленной воды. Раки выползли на берег! Вся вода в разводах", - делились возмущением очевидцы в городских пабликах в социальных сетях.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, специалисты контролирующих органов изъяли пробы воды для установления причины массовой гибели рыбы, - пояснили в СК по Республике Мордовия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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