В реке Саранска массово погибла рыба

Правоохранительные органы Мордовии установят причину массовой гибели рыбы в центральном водоеме Саранска: по факту ЧП начата доследственная проверка.

Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет по региону.

Местом экологической катастрофы стала река Саранка в центре города. Накануне горожане, гулявшие по набережной у парка имени Пушкина, были шокированы, увидев огромное количество погибшей рыбы на поверхности воды. От реки исходил зловонный запах.

Случившееся вызвало бурный общественный резонанс. "Почти все утки вышли из отравленной воды. Раки выползли на берег! Вся вода в разводах", - делились возмущением очевидцы в городских пабликах в социальных сетях.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, специалисты контролирующих органов изъяли пробы воды для установления причины массовой гибели рыбы, - пояснили в СК по Республике Мордовия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.