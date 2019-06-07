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07.06.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье с помощью экскаватора похитили 700 метров водопровода

Текст: Алексей Трапезников
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

В Пермском крае полиция возбудила уголовное дело по факту хищения водопроводных труб стоимостью более двух миллионов рублей.

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Как пояснили в ГУ МВД России по пермскому краю, в территориальный отдел полиции обратились работники обслуживающей компании. Выехав к месту предполагаемой аварии, они обнаружили, что трубы водопровода на участке более 700 метров похищены.

В ходе проверочных мероприятий стражи порядка установили, что злоумышленники похищали трубы с помощью экскаватора. В дальнейшем сотрудникам уголовного розыска удалось обнаружить транспорт, на котором было вывезено имущество, а также установить личность подозреваемого ‒ 31-летнего жителя Соликамска. Злоумышленник добровольно вернул похищенное.

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