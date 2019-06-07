В Прикамье с помощью экскаватора похитили 700 метров водопровода

В Пермском крае полиция возбудила уголовное дело по факту хищения водопроводных труб стоимостью более двух миллионов рублей.

Как пояснили в ГУ МВД России по пермскому краю, в территориальный отдел полиции обратились работники обслуживающей компании. Выехав к месту предполагаемой аварии, они обнаружили, что трубы водопровода на участке более 700 метров похищены.

В ходе проверочных мероприятий стражи порядка установили, что злоумышленники похищали трубы с помощью экскаватора. В дальнейшем сотрудникам уголовного розыска удалось обнаружить транспорт, на котором было вывезено имущество, а также установить личность подозреваемого ‒ 31-летнего жителя Соликамска. Злоумышленник добровольно вернул похищенное.