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07.06.2019 14:01
Проект: В регионах

На развитие омской энергетики будет направлено 10 миллиардов рублей

6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") Павел Акилин и губернатор Омской области Александр Бурков подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития региональной энергетики.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и Правительством Омской области будет способствовать обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала региона.

До 2028 года МРСК Сибири планирует вложить в развитие энергетики Омской области порядка 10 млрд рублей.

В документ включены приоритетные мероприятия по модернизации электросетевого комплекса, выполняемые в рамках инвестиционной программы, в том числе проекты по цифровизации сетей.

Правительство региона, со своей стороны, берет на себя задачу по созданию необходимых условий для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса. Об этом сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

- В первую очередь МРСК Сибири - это та компания, которая обеспечивает жизнеспособность экономики нашего региона, и от качества работы этой компании зависит очень много, - отметил он. - Это стабильное обеспечение электрической энергией всей Омской области. И здесь важно состыковывать интересы компании и региона для дальнейшего развития.

С 2019 года все подстанции МРСК Сибири будут строиться только с применением цифровых технологий.

Генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин подчеркнул, что цифровизация электросетевого комплекса Омской области может стать драйвером развития экономики региона.

- Этим соглашением мы определяем на десять лет вперед, по каким правилам будем жить, какие направления развивать, какие питающие центры реконструировать. Это касается и выполнения задачи по цифровизации экономики, которую поставил Президент Российской Федерации, -  подчеркнул Павел Акилин. - Цифровизация позволит потребителям получить более высокое качество электроснабжения: значительно сократится время перерывов в электроснабжении, которые могут возникать, в том числе из-за с погодных условий, ведь в Сибири они очень сильно влияют на работу электросетевого комплекса.

Сейчас филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"  ведет работы по проектированию цифровых подстанций "Кристалл" 110/10 кВ и  "Семиреченская" 110/10 кВ. Их ввод в эксплуатацию позволит значительно повысить качество электроснабжения жителей Омска.

До конца 2019 года в рамках пилотного проекта "Цифровая подстанция" филиал Россети - Сибирь - Омскэнерго  планирует завершить проектные работы по реконструкции подстанции "Омская" 35/10 кВ.

Одновременно будет реализован пилотный проект "Цифровой район электрических сетей (РЭС)". Он предполагает реконструкцию распределительной сети от подстанции с применением цифровых технологий (телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и других элементов повышения наблюдаемости электросетей).

Задачи перед филиалом ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"поставлены масштабные. Только в 2019 году в числе ключевых проектов предприятия - модернизация подстанций "Красноярская", "Тара", "Сосновская".

Кроме того, запланирован серьезный объем мероприятий по цифровизации электросетевого комплекса: телемеханизация подстанций; модернизация системы цифровых каналов связи; установка интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров), которые позволяют оперативно выявлять и отключать поврежденный отрезок сети и автоматически включать энергоснабжение по резервной линии, установка умных приборов учета электроэнергии.

Пресс-релиз подготовлен Департаментом по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири"

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