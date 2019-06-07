Омич умер на пороге больницы

Омские полицейские проводят проверку по факту смерти 72-летнего пассажира такси. Омич ехал сдавать анализы, но в пути ему стало плохо.

Когда машина подъехала к городской поликлинике №17, расположенной в Чкаловском поселке, врачи уже не смогли ему помочь.

По данным полиции, такси к зданию клиники подъехало 08:10 утра. Из машины вышла женщина, которая обратилась к медикам за помощью, сообщив, что мужу стало плохо. Но пульса у него уже не было, а реанимационные мероприятия результата не дали. Работники "неотложки" констатировали смерть.

- Сотрудник полиции осмотрел тело. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщил "РГ" начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Установлено, что умерший был болен и находился под наблюдением врачей поликлиники №17.