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07.06.2019 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омич умер на пороге больницы

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Омские полицейские проводят проверку по факту смерти 72-летнего пассажира такси. Омич ехал сдавать анализы, но в пути ему стало плохо.

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Когда машина подъехала к городской поликлинике №17, расположенной в Чкаловском поселке, врачи уже не смогли ему помочь.

По данным полиции, такси к зданию клиники подъехало 08:10 утра. Из машины вышла женщина, которая обратилась к медикам за помощью, сообщив, что мужу стало плохо. Но пульса у него уже не было, а реанимационные мероприятия результата не дали. Работники "неотложки" констатировали смерть.

- Сотрудник полиции осмотрел тело. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщил "РГ" начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Установлено, что умерший был болен и находился под наблюдением врачей поликлиники №17.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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