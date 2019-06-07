Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

28-летнюю омичку подозревают в убийстве малолетней дочери. По версии следствия, причиной трагедии стало то, что ребенок раскрошил булочку во время еды. И это вывело мать из равновесия.

- Преступление произошло еще девятого мая, однако известно о нем стало только шестого июня, когда подруга подозреваемой сообщила в полицию о пропаже девочки, - сообщили в СУ СК по Омской области. - По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ЧП произошло в доме на улице 33-я Северная. Женщина, воспитывающая трехлетнего сына и двухлетнюю дочь, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, разозлившаяся мать стала засовывать в рот ребенка куски хлеба и собранные крошки. В результате дочь перестала дышать и скончалась.

В управлении СК сообщили, что тело девочки вынес из дома и спрятал сожитель омички. Сейчас следователи ищут место захоронения ребенка, однако поиск осложняет то, что 19 мая мужчина скончался от алкогольной интоксикации.

Установлено, что за месяц до происшествия женщина переехала с детьми в квартиру к своему сожителю, из Кировского округа в Центральный. Семья состояла на учете как неблагополучная. Поэтому следователи намерены поднять вопрос об ответственности органов опеки и контроля, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних.