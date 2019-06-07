В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей

В Красноярске сверстники избили 14-летнюю ученицу восьмого класса одной из городских гимназий. При этом кто-то из свидетелей записал все это на видео и выложил ролик в Сеть. Он привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым. Именно за это трое подростков избили восьмиклассницу из гимназии N 15 в Черемушках. На кадрах видно, как парень и девушка пинают свою жертву, сбивают ее с ног и наносят удары даже тогда, когда она лежит на земле. Еще один парень находится рядом, но никак не пытается вмешаться в происходящее.

Сотрудниками СК начата по этому факту доследственная проверка. Как сообщили "РГ" в региональном МВД, от матери пострадавшей также поступило заявление в полицию. Там тоже проводят проверку по факту происшествия. Сама жертва сейчас проходит медицинское освидетельствование.

- Следователям предстоит установить, содержатся ли в действиях неустановленных подростков признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Вымогательство" и "Побои". Для этого будут опрошены все участники конфликта, их законные представители, учителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментирует случившиеся пресс-служба регионального ГСУ СК.