Современные университетские кампусы появятся в Томске и Перми

Кампусы - многофункциональные студенческие городки с комфортными условиями проживания, аудиториями для учебных занятий и самостоятельной работы, домами культуры, спортклубами. Это один из ключевых моментов в федеральном проекте "Экспорт образования".
Его цель - увеличение количества иностранных студентов к 2024 году в 2 раза - до 425 тысяч человек. А при таком росте без новых многофункциональных кампусов не обойтись.
Современный студгородок, по задумке специалистов из Минобрнауки, должен стать местом сосредоточения инноваций, формируя вокруг себя так называемый "smart-city" - умный город. При этом кампусы университетов - одно из самых перспективных и сложных направлений в архитектуре.
- Это не просто общежития, но часть городской среды и важная часть образовательного процесса, - отметил во время встречи со студентами на полях ПМЭФ министр науки и высшего образования Михаил Котюков. - Здесь должно быть все, чтобы учиться, развиваться и проводить свободное время.
По словам Котюкова, спрос на российское образование растет ежегодно, и ребята из-за рубежа приезжают учиться в Россию с удовольствием.
- Экспорт образования, безусловно, имеет экономическую составляющую. Иностранные студенты приезжают в Россию, в том числе оплачивая образование, живут в городах, - сказал министр. - Но это еще и независимая экспертная оценка качества нашего образования. Если нас выбирают на мировом образовательном рынке, значит, мы производим конкурентный продукт.
Кстати, больше всего заинтересованы в учебе в российских вузах студенты из азиатских стран. А интерес к изучению русского языка и литературы отмечается во всем мире.
- В основном, у иностранцев спрос на бакалавриат. На магистров и аспирантов в Россию едут учиться не так активно. И это тоже задача проекта "Экспорт образования" - создать в России комфортные условия для получения и второй ступени образования, - подчеркнул Котюков.
Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, новые кампусы в двух российских регионах будут созданы в рамках государственно-частного партнерства. Это даст возможность даже в условиях порой ограниченного бюджетного финансирования развивать инфраструктуру, а университеты смогут сосредоточиться на качестве образования, предоставив непрофильную деятельность частным организациям.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области:
- Томск - официальная студенческая столица России, единственный в стране город, в уставе которого закреплена градообразующая роль научно-образовательного комплекса. При поддержке Минобрнауки и ВЭБ.РФ мы не просто построим современный межвузовский кампус, а сделаем большой шаг к развитию Томска как города-университета, в котором учатся студенты из 79 стран мира.
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