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07.06.2019 12:27
Проект: В регионах

Три мировых рекорда установили открытчики СУЭК-Кузбасс

По итогам мая сотрудники Разрезоуправления АО "СУЭК-Кузбасс" установили сразу три мировых рекорда.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Два из них было установлено на разрезе "Камышанский". Бригада экскаватора Komatsu РC-1250 под руководством опытного бригадира Виталия Арестова, отгрузив горную массу в объеме 576 тысяч кубических метров, добилась мирового рекорда для данного вида экскаваторов. Выдающиеся результаты и у бригады бурового станка DML 9724. По итогам мая этот коллектив Павла Канайкина пробурил скважин в объеме 50 523 погонных метра, что также соответствует лучшему достижению при эксплуатации данного вида техники.

На разрезе "Заречный" бригада Вячеслава Савченко на экскаваторе Hitachi EX-1900 отгрузила 603 тысячи кубометров и стала первой в мире по отгрузке горной массы на автотранспорт.

Коллектив Разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс" один из лидеров угледобычи в Компании. В копилке достижений предприятия есть немало внутренних, но также российских и мировых рекордов. Так по итогам июля 2017 году на разрезе "Камышанский" было зафиксировано два месячных рекорда российского уровня - отличились коллективы Андрея Гаджиева (буровая установка DML-1200) и Виталия Арестова (экскаватор KOMATSU PC-1250). В августе 2018 экскаваторная бригада Виталия Арестова праздновала уже мировой рекорд - за месяц коллективом погружено в автотранспорт 538,6 тысячи кубометров горной массы.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Таких результатов, по мнению директора Разрезоуправления Александра Кацубина, удается достичь благодаря слаженной работе коллектива вкупе с современным оборудованием. Благодаря техническому перевооружению за последние пять лет объемы добычи на предприятии увеличились вдвое. Инвестиции в развитие "Разрезоуправления" "СУЭК-Кузбасс" за последние три года составили порядка 5,3 миллиарда рублей.

"Наши специалисты имеют не только высокий профессиональный опыт, они еще и объединились в крепкий трудовой коллектив, где каждый может показать свои возможности, поддержать друг друга и покорить самые сложные задачи, - отметил Александр Кацубин. - Подмогой нам является и высокий уровень экскаваторной техники, благодаря которому мы имеем возможность безопасного труда и своевременной подготовки очистного фронта. Наше предприятие гордится мировыми рекордами трудовых бригад!"

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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