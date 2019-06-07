Новости

В Сургуте чиновников будут кормить школьными обедами 11:20
Пермский край привлек инвестиции для производства человекоподобных роботов 11:17
Врачи объяснили, в чем опасность рыбьего жира 11:15
ОАК будет сотрудничать со старорусским авиаремонтным заводом 11:12
Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль" 11:11
Счетная палата разъяснила Минздраву правила учета зарплат медработников 11:07
В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони 11:05
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу по окнам соседнего дома 11:04
В Прикамье с помощью экскаватора похитили 700 метров водопровода 11:02
Свадьбы не будет: слиянию FCA и Renault помешала политика 11:02
Россия отправит в Венесуэлу новую партию гуманитарной помощи 11:00
Крейсер США "подрезал" российский корабль в Восточно-Китайском море 10:55
Столичный зоопарк приглашает позавтракать с пандами 10:54
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек 10:52
Омич умер на пороге больницы 10:46
Московские психиатры научат горожан здоровому питанию 10:41
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2" 10:34
Под Самарой в ДТП погибли три человека 10:31
МЧС предупредило о ливнях и крупном граде в Крыму 10:27
Видео: электрический Mini Cooper отбуксировал грузовой Boeing 10:22
Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления 10:18
Робот FEDOR застрял в космическом корабле 10:14
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей 10:07
Самые популярные кроссоверы мая: куда пропала Chevrolet Niva 10:00
На Урале ужесточили приговор насильникам 18-летней девушки 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 10:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сибирь серьезно выиграет от начавшегося глобального потепления. Такой прогноз делают в совместном исследовании сотрудники Института леса СО РАН в Красноярске и американские климатологи в своей статье опубликованной в журнале Environmental Research Letters, сообщают РИА Новости.

Фото: iStock
Ученые изучили влияние сибирских озер на глобальное потепление

Как ожидается, к 2080 году из-за роста температуры климат в Сибири станет пригодным для жизни человека и земледелия даже в арктической зоне региона.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН  указывает в статье - если выбросы парниковых газов не будут остановлены, январские температуры в Сибири вырастут на 9 градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате этого климат станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25 процентов.

В результате холодные регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики могут оказаться более привлекательными для людей, чем южные регионы Земли. Ведь там как ожидается, пойдут волны жары и начнутся сильные засухи.

Климатические изменения в Сибири могут идти по двум сценариям, в зависимости от развития ситуации с выбросами парниковых газов.

Если техногенное воздействие на атмосферу станет минимизироваться, то перемены окажутся менее выраженными. Тогда, по оценкам ученых, площадь территории Сибири, которая абсолютно непригодна для жизни, сократится на половину. При этом плотность  населения в азиатской части России сможет вырасти в пять раз.

Фото: Ильяс Абкадыров / www.sbras.info
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи

Если же выбросы парниковых газов останутся в прежних объемах или увеличатся, климат и условия в Сибири и на Дальнем Востоке преобразятся значительно быстрее. В результате до трети их территории даже приобретет черты климата комфортного для жизни человека.

Однако, как полагают исследователи, воспользоваться подарком природы будет не просто. "Сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий", - отмечают специалисты в статье.

Между тем, по наблюдениям ученых, перемены климата в Сибири уже начались. Среднегодовые температуры в заполярье уже выросли за последние годы на 6-7 градусов.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована
Пушков заявил о завершении "изоляции" России
Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство "Северного потока - 2"
Зеленский ответил на петицию о своей отставке