Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления

Сибирь серьезно выиграет от начавшегося глобального потепления. Такой прогноз делают в совместном исследовании сотрудники Института леса СО РАН в Красноярске и американские климатологи в своей статье опубликованной в журнале Environmental Research Letters, сообщают РИА Новости.

Как ожидается, к 2080 году из-за роста температуры климат в Сибири станет пригодным для жизни человека и земледелия даже в арктической зоне региона.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН указывает в статье - если выбросы парниковых газов не будут остановлены, январские температуры в Сибири вырастут на 9 градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате этого климат станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25 процентов.

В результате холодные регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики могут оказаться более привлекательными для людей, чем южные регионы Земли. Ведь там как ожидается, пойдут волны жары и начнутся сильные засухи.

Климатические изменения в Сибири могут идти по двум сценариям, в зависимости от развития ситуации с выбросами парниковых газов.

Если техногенное воздействие на атмосферу станет минимизироваться, то перемены окажутся менее выраженными. Тогда, по оценкам ученых, площадь территории Сибири, которая абсолютно непригодна для жизни, сократится на половину. При этом плотность населения в азиатской части России сможет вырасти в пять раз.

Если же выбросы парниковых газов останутся в прежних объемах или увеличатся, климат и условия в Сибири и на Дальнем Востоке преобразятся значительно быстрее. В результате до трети их территории даже приобретет черты климата комфортного для жизни человека.

Однако, как полагают исследователи, воспользоваться подарком природы будет не просто. "Сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий", - отмечают специалисты в статье.

Между тем, по наблюдениям ученых, перемены климата в Сибири уже начались. Среднегодовые температуры в заполярье уже выросли за последние годы на 6-7 градусов.