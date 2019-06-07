В Красноярске водитель иномарки проехал по пешеходному мосту

Сотрудники госавтоинспекции в Красноярске разыскивают водителя черного Lexus, решившего проехать по оживленному пешеходному мосту. Об этом "РГ" сообщили в ГИБДД по краю.

Пиномарки засняли красноярцы ставшие свидетелями происшествия. Позднее видео выложили в социальных сетях. На нем видно, как водитель автомобиля движется по мосту полному людей, которые шарахаются в стороны. При этом рядом стоят сотрудники патрульно-постовой службы, спокойно наблюдая за происходящим. Полицейские не предпринимают вообще никаких действий, чтобы остановить нарушителя.

В пресс-службе ГУ ГИБДД по региону проинформировали, что сейчас ведется работа по установлению личности попавшего на видео водителя. Кроме того, "будет дана правовая оценка действиям" заснятых полицейских.

Вантовый мост является одной из главных достопримечательностей Красноярска. Он соединяет популярное место отдыха - остров Татышева с историческим центром города. Переход является частью прогулочной зоны, и движение по нему автотранспорта полностью запрещено.