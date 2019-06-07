В Красноярском зоопарке показали самых маленьких обезьянок

В Красноярском Парке флоры и фауны "Роев ручей" у обезьян-игрунок появилось потомство.

Сообщение об этом появилось на официальной странице зоопарка.

Впрочем, скорее всего двое малышей родились еще несколько недель назад, но теперь они достаточно подросли, чтобы их можно было увидеть посетителям.

До этого обезьянки прятались за спины родителей, зато сейчас научились самостоятельно карабкаться по веткам и "лианам" из канатов и много играют.

Увидеть семью игрунок можно в экспозиции "Экзотические животные".

В дикой природе эти зверюшки обитают в джунглях Бразилии. Игрунки - самые маленькие приматы на планете, рост взрослой особи составляет 18 сантиметров, а вес - до 300 граммов.