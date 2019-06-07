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07.06.2019 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярском зоопарке показали самых маленьких обезьянок

Текст: Дмитрий Лапин

В Красноярском Парке флоры и фауны "Роев ручей" у обезьян-игрунок появилось потомство.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Сообщение об этом появилось на официальной странице зоопарка.

Впрочем, скорее всего двое малышей родились еще несколько недель назад, но теперь они достаточно подросли, чтобы их можно было увидеть посетителям.

До этого обезьянки прятались за спины родителей, зато сейчас научились самостоятельно карабкаться по веткам и "лианам" из канатов и много играют.

Увидеть семью игрунок можно в экспозиции "Экзотические животные".

В дикой природе эти зверюшки обитают в джунглях Бразилии. Игрунки - самые маленькие приматы на планете, рост взрослой особи составляет 18 сантиметров, а вес - до 300 граммов.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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