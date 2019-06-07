В Кузбассе пенсионерке пришлось доказывать, что она жива

Прокуратура в кузбасском городе Ленинске-Кузнецком помогла "похороненной" заживо местной жительнице вернуть право на получение пенсии.

63-летняя женщина обратилась в прокуратуру в мае текущего года - после того, как не получила деньги за апрель. В городском управлении Пенсионного фонда, куда она пришла с вопросом, пояснили: выплата пенсии прекращена по причине смерти. И предъявили свидетельство, где была указана скорбная дата.

Сказать, что это известие повлияло на состояние пожилой женщины, значит не сказать ничего. Она пережила сильнейший стресс, который усугубился после посещения городского кладбища. Там на одной из свежих могил пенсионерка увидела табличку со своими анкетными данными.

Прокуратура начала проверку, которая пролила свет на тайну незаконного захоронения. Оказалось, что в январе 2019-го в городскую больницу была доставлена женщина без документов, удостоверяющих личность, и места жительства. 67-летняя пациентка, у которой были обморожены обе ноги, в больнице пролежала недели две, а 7 февраля скончалась. Медики, как водится, передали сведения в полицию.

- По факту смерти пациентки была проведена доследственная проверка, труп направили на патолого-анатомическое исследование, после чего было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Орган ЗАГС выдал свидетельство о смерти, ставшее основанием для выплаты бюджетных денег похоронной организации. И тело было захоронено.

Но все дело в том, что личные данные, указанные в свидетельстве о смерти и истории болезни покойной, были взяты представителями больницы из базы данных застрахованных Территориального фонда обязательного медицинского страхования. И данные эти оказались чужими, хоть и очень похожими на данные усопшей (различались отчество и год рождения). Так неправомерные действия должностных лиц больницы привели к признанию живого человека умершим и лишению конституционного права на пенсионное обеспечение. Не говоря уже о моральном вреде и нравственных страданиях. Был ли в произошедшем какой-то умысел, покажут результаты процессуальной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность). Кроме того, главному врачу Ленинск-Кузнецкой горбольницы внесено представление об устранении нарушений закона.

Что же до пострадавшей пожилой женщины, то выплату ей пенсии возобновили в кратчайшие сроки. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора с требованием аннулировать запись акта о смерти и признать свидетельство, выданное ЗАГС, недействительным.