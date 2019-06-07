В Новосибирской области построят железнодорожный терминал за 5 миллиардов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент АО "Ситроникс" Алексей Марухин подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве. В рамках национальных проектов стороны будут совместно развивать цифровую медицину и образование.

Новосибирская область станет одной из первых, где компания внедрит новую модель технологической кооперации и взаимодействия с региональными структурами для реализации нацпроектов. В Академгородке запланировано создать зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и сервисов в рамках проекта "Умный регион".

Еще одно соглашение заключено между правительством Новосибирской области, ОАО "Российские железные дороги", АО "Агентство инвестиционного развития" и ООО "Новосибирский транспортный терминал". На территории регионального промышленно-логистического парка будет построен узловой мультимодальный транспортно-логистический центр "Новосибирск" (ТЛЦ). Его ядром станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной одновременно обслуживать несколько полносоставных контейнерных поездов. Предполагаемый объем инвестиций - пять миллиардов рублей, перерабатывающая способность ТЛЦ - 300 тысяч контейнеров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023-м.

Также на форуме правительство Новосибирской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики региона. Соглашение об этом подписали Андрей Травников и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. IT-специалистов будут готовить на площадке "Школы 21", которая позволяет обучать профессионалов мирового уровня по уникальной методике - без расписания и учителей.