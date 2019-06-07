В Дагестане ФСБ накрыла сеть ячеек "Свидетелей Иеговы"

В Дагестане сотрудники ФСБ прекратили деятельность 15 ячеек организации "Свидетели Иеговы". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, в 2017 году Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признал данную организацию экстремистской. Ее деятельность запрещена на территории России. Операция по выявлению членов секты проводилась в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Как отметили в ФСБ, члены дагестанской ячейки на протяжении ряда лет собирались на конспиративных квартирах, где изучали экстремистскую литературу, и обсуждали планы по распространению идеологии организации.

Кроме этого, за рубежом проводились встречи с кураторами для обсуждения вопросов финансирования и расширения влияния секты в регионе.

По имеющейся информации, задержаны четверо руководителей секты, прошедшие обучение в иностранных центрах подготовки.

Во время обысков изъято большое количество пропагандистской продукции, которая использовалась для распространения экстремистской идеологии и вовлечения жителей республики, в том числе и детей, в противоправную деятельность.