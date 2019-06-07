В Северной Осетии заявили о росте интереса инвесторов к региону

- Северная Осетия впервые оказалась в рейтинге роста инвестиционной привлекательности среди российских регионов, - сказал Вячеслав Битаров и блиц-интервью "Российской газете". - Для нас это особенно приятно, потому что за 2,5 года мы проделали большую работу в этом направлении. Специально было создано агентство развития республики. Кроме этого, мы реанимировали такие инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства, как фонды микрофинансирования, гарантийные фонды и многие другие. Эти фонды смогли начать работу благодаря и собственным отчислениям республики, так и привлечению федеральных средств. Думаю, в будущем у нас есть все возможности пробиться в лидеры рейтинга среди регионов России.
Глава Северной Осетии также отметил, что при главах всех муниципалитетов в республике созданы специальные советы, в которых могут принять участие предприниматели и оперативно решать возникающие проблемы при поддержке власти.
По словам Вячеслава Битарова, одной из сложностей, мешающих развитию сектора АПК в регионе, является ограниченность земель сельскохозяйственного назначения. Из-за специфического рельефа, в республике их не хватает, "а половина из существующих находится в горах". Это создает необходимость "развивать интенсивное производство, на что сейчас и сделана ставка". В республике есть инвесторы, активно вкладывающие деньги в овощеводство, производство консервов, переработку мяса и молока.
Среди решения задач социального блока в Северной Осетии, как отметил Вячеслав Битаров, одной из основных является реализация генерального плана развития города Беслан. Выполнение этого проекта обсуждалась на прошедшей неделе на совещании под председательством вице-премьера России Виталия Мутко. За последние годы в Беслане был построен многофункциональный медицинский центр, школы и детские сады, но другая часть генерального плана оказалась не реализована. Сейчас, по итогам совещания с Виталием Мутко, составлен соответствующий протокол, по которому "должны быть даны поручения и республике, и федеральным органам для того чтобы развивать социальную инфраструктуру Беслана".
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